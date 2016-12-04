Гламурные 40-е в цвете и высоком разрешении

Еще одна подборка модных фотографий из того времени, что мы привыкли представлять себе исключительно черно-белым. А тут не просто цветные фотографии, а настолько качественные работы, что даже сегодня далеко не каждый модный фотограф так снимет. Еще очень интересно посмотреть на то, как выглядели и как одевались женщины той эпохи. Тем же, кто равнодушен к моде, думаю, будет небезынтересно увидеть, как выглядела красота до эпохи пластических операций, силикона и фотошопа.



Мода в 40-х подверглась сильному влиянию мировой войны. Дефицит швейных тканей привел к изменениям в дизайне одежды. Юбки и куртки стали короче, брюки уже, костюмы приталинней, а общий вид одежды упростился. На смену двубортным пиджакам пришли однобортные с узкими отворотами. Экономили везде, где можно сэкономить. На время войны пришлось отказаться от дорогие тканей, ярких цветов, декоративных элементов, драпировки и других деталей требующих дополнительного метража ткани. Шляпки стали уменьшаться в размерах, а потом и вовсе вышли из моды. На смену им пришли шарфы, платки и береты. Вошли в моду довольно простые по покрою одноцветные костюмы типа "Виктори" и "Ютилити", популярность которых сохранилась и после окончания войны. Женщины могли смешивать верх от одного костюма, юбку от другого и получать разную одежду на каждый день. Еще 40-е стали периодом развития американских дизайнеров. Франция и Италия были заняты совсем другими проблемами нежели мода и модная одежда, что привело к появлению большого количества новых имен по другую сторону океана. К сожалению, большинство американских модных брендов той поры не дожило до наших дней.

Фотки собраны мной по всему интернету, так что источника нет. Если кликнуть на изображение, то откроется версия в большем разрешении.



1. Модель Мьюриэль Максвелл на обложке июльского выпуска журнала Vogue за 1939 год. Фото Хорст П. Хорст.



, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.

, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.

для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.

, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.