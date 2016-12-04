Гламурные 40-е в цвете и высоком разрешении

Еще одна подборка модных фотографий из того времени, что мы привыкли представлять себе исключительно черно-белым. А тут не просто цветные фотографии, а настолько качественные работы, что даже сегодня далеко не каждый модный фотограф так снимет. Еще очень интересно посмотреть на то, как выглядели и как одевались женщины той эпохи. Тем же, кто равнодушен к моде, думаю, будет небезынтересно увидеть, как выглядела красота до эпохи пластических операций, силикона и фотошопа.
Мода в 40-х подверглась сильному влиянию мировой войны. Дефицит швейных тканей привел к изменениям в дизайне одежды. Юбки и куртки стали короче, брюки уже, костюмы приталинней, а общий вид одежды упростился. На смену двубортным пиджакам пришли однобортные с узкими отворотами. Экономили везде, где можно сэкономить. На время войны пришлось отказаться от дорогие тканей, ярких цветов, декоративных элементов, драпировки и других деталей требующих дополнительного метража ткани. Шляпки стали уменьшаться в размерах, а потом и вовсе вышли из моды. На смену им пришли шарфы, платки и береты. Вошли в моду довольно простые по покрою одноцветные костюмы типа "Виктори" и "Ютилити", популярность которых сохранилась и после окончания войны. Женщины могли смешивать верх от одного костюма, юбку от другого и получать разную одежду на каждый день. Еще 40-е стали периодом развития американских дизайнеров. Франция и Италия были заняты совсем другими проблемами нежели мода и модная одежда, что привело к появлению большого количества новых имен по другую сторону океана. К сожалению, большинство американских модных брендов той поры не дожило до наших дней.
Фотки собраны мной по всему интернету, так что источника нет. Если кликнуть на изображение, то откроется версия в большем разрешении.
1. Модель Мьюриэль Максвелл на обложке июльского выпуска журнала Vogue за 1939 год. Фото Хорст П. Хорст.
3. Летняя коллекция 1940 года. Фото Хорст П. Хорст.
4. Модель в платье невесты. Фото Хорст П. Хорст, 1941 год.
5. Из журнала Vogue, 1941 год.
6. Из журнала Vogue за октябрь 1941 года. Фото Хорст П. Хорст.
7. В шелковом голубом тюрбане с фиалками. Фото Джон Роулингс, 1941 год.
8. Туфли и перчатки из сентябрьского номера Vogue. Фото Хорст П. Хорст, 1941 год.
9. Актриса Лоретта Янг в белом брючном костюме. Февраль 1941 года.
10. Модель в лыжном костюме. Январский выпуск журнала Vogue. Фото Тони Фриссел, 1941 год.
11. Из журнала Glamour. Фото Джон Роулингс, 1942 год.
12. Миссис Хьюго Ратерфард. Из мартовского выпуска журнала Vogue, 1942 год. Фото Хорст П. Хорст.
13. Модели читают газеты с последними новостями с фронта. Фото Хорст П. Хорст, 1943 год.
14. В вязаном платье от Хэтти Карнеги и ювелирных украшениях от Симэн Шипс. Июль 1943 года.
15. Барбара Тиллгрин. Фото Константин Йоффе, 1943 год.
16. Из журнала Vogue за декабрь 1944 года. Фото Джон Роулингс.
17. Модель Мерелин Амброуз в шерстяной юбке подпоясанной ремнем из змеиной кожи, шелковой полосатой блузе, шляпке и перчатках из тонкой шерсти. Фото Джон Роулингс, 1944 год.
18. В шерстяном костюме от Кохама. Фото Джон Роулингс, 1944 год.
19. А это фото из январского выпуска Vogue за 1944 год. Фото Джон Роулингс.
20. Джелис Дениэлс в шерстяном пальто и в окружении мобилей Алексанра Колдера. Фото Джон Роулингс, 1944 год.
21. Лесли Венэйбл в светло-голубом шелковом капюшоне от Хэтти Карнеги. Фото Джон Роулингс, 1945 год.
22. Актриса Лорен Бэколл в укороченном костюме с топиком от Би. Эйч. Урэгги. Фото Джон Роулингс, 1945 год.
23. Модель в вязаном шлеме (casque) от Хэтти Карнеги. Фото Эрвин Блюменфилд, 1945 год.
24. Модель Кэрол Брюс. Фото Женевьев Нейлор, 1946 год.
25. Из январского выпуска журнала Vogue, 1946 год. Фото Джон Роулингс.
26. Джессика Паттон-Баркентин в бежевом шерстяном костюме. Фото Женевьев Нейлор, 1946 год.
27. Модель в костюме от Сэкони. Фото Джон Роулингс, 1946 год.
28. Модель Бэтти Бриджес в купальном костюме от Клэир Маккарделл. Фото Луиза Даль-Вульф, 1946 год.
29. В платье из исскуственного шелка. Апрель 1946 года.
30. Модель Сабина в вечернем платье с серебристым отливом от Паулины Трижер. Фото Женевьев Нейлор, 1947 год. Вечерние платья вернулись на рынок только после окончания войны.
31. Бетти Бриджес (слева) в гватемальском пляжном пиджаке и Сабина (справа) в костюме для игр на пляже. 1947 год.
32. Пальто от Эльзы Шиапарелли. Фото Женевьев Нейлор, 1947 год.
33. Пляжный костюм. Фото Джон Роулинг, 1947 год.
34. Актриса Лоретта Янг в роли фермерской дочки за которую она получила Оскара. Фото Боб Лэндри, 1948 год.
35. Модель в шортах от Голд Вайнер и сандалиях Бернардо. Фото Женевьев Нейлор, 1948 год.
36. Фото Женевьев Нейлор, 1948 год.
37. Рики Вандузен в розовой блузе от Дорин Лайберт. Фото Ричард Ратлидж, 1948 год.
38. Фото Джон Роулингс, 1948 год.
39. Бетти Бриджес в костюме от Истер Дороти и перчатках от Эрис, 1948 год.
40. В платье от Тины Лесер, 1948 год. Выглядит, как что-то из 60-х или даже 80-х.
41. Графиня Де Куинтанилла в одежде от Мэри Блэк. Фото Женевьев Нейлор, 1948 год.
42. Фото Женевьев Нейлор, 1948 год.
43. Модель Сабина в перчатках от Кэй Фух и шарфе Пиацца. Фото Женевьев Нейлор, 1948 год.
44. Модель в шубе из скунса от Кристиан Диор. Фото Женевьев Нейлор, 1949 год.
45. Модель в одежде от Джосет Уокер. Фото Женевьев Нейлор, 1949 год.
46. Платье от Джозет Уокер и шляпка от Сэлли Виктор. Фото Женевьев Нейлор, 1949 год.
47. Из коллекции летней одежды. Фото Женевьев Нейлор, 1949 год.
48. Юбка от Слот, свитер от Маджестик, и шляпка от Бетмар, 1949 год.
49. Осенняя коллекция 1949 года. Фото Тэд Кронер.
50. Из журнала Glamour, март 1949 года. Фото Фрэнсис Маклафлин-Джилл.
51. Девушка на лыжах, 1949 год.
52. Модель Мэри Джейн Рассел позирует для августовского номера журнала Bazaar. Фото Луиза Даль-Вульф, 1949 год.
53. Из журнала Vogue. Фото Эрвин Блюменфилд, 1949 год.
54. Эвелин Трипп в костюме от Свансдаун. Фото Хорст П. Хорст, 1949 год.
Первая часть подборки.
Мой Facebook, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.
Мой канал на youtube, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.
Мой Flickr для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.
Мой Инстаграм, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.
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