Жители города Нью-Йорка - 8

Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите на samsebeskazal@gmail.com если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного.

, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.

, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.

для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.

, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.