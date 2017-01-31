Жители города Нью-Йорка - 8

Пожилая дама дремлет на солнышке в Куинсе.
2. Модная бабушка из Верхнего Вест-сайда.
3. Отцы бизнес-класса.
4. С утренним кофе и думами о грядущем величии Америки.
5. Пожилой джентельмен с трубкой в Верхнем Вест-Сайде.
6. Охранник Линкольн-центра спрашивает разрешение на съемку у китайских журналистов.
7. Женщина смотрит на 59-ю улицу и Центральный парк из окна Jazz at Lincoln Center.
8. Теплым осенним днем в Центральном парке.
9. У Кафедрального собора Иоанна Богослова в Манхэттене.
10. Просит подкинуть деньжат. На площади Коламбус-серкл, Манхэттен.
11. Бог накажет Америку за гомосексуальные браки и аборты. Стоял в районе Таймс-сквер, держал табличку и периодически дул в большой рог.
12. На прогулке с девушкой. Хобокен, Нью-Джерси.
13. Дама с собачками. Манхэттен.
14. Адвокаты идут на слушание в суд в Нижнем Манхэттене. Очень киношные типажи, как мне кажется :)
15. Человек олицетворяющий фразу: как же меня все за.....
16. Во всеньюйорский день открытых дверей в одном из баров на крыше отеля в нижнем Манхэттене.
17. Там же, но этажом ниже.
18. Девушка на перекрестке в Сохо.
19. Шел по улице и увидел, что в окне кто-то кого-то фотографирует на телефон. Ну и я тоже сфотографировал.
20. Интересная парочка.
21. Спешу на встречу с newyorkrealty в Верхнем Ист-Сайде.
22. Старик на остановке в бруклинском районе Гринпоинт.
23. Свидание в Уильямсбурге.
24. У банкомата в Гарлеме.
25. Греется на солнышке на ступенях Итало-американского комитета по образованию, что находится на Парк-авеню.
26. Двое из Уильямсбурга, не считая собаки. На террасе нового отеля The William Vale с видом на Мидтаун Манхэттена.
27. Модель готовится к съемке. Дело происходит там же, но уровнем ниже.
28. В субботний день в хипстерской части Уильямсбурга.
29. Там же.
30. Что у него в руках?
31. Подружки на ступенях Уильямсбургского банка.
32. С собачкой в сумке. Тому что происходит на фото есть вполне логичное объяснение. В правилах нью-йоркского сабвея сказано, что c собаками в метро нельзя, если только они не помещаются в сумку-переноску. Но при этом ничего не сказано ни про размеры сумок, ни про размеры самих собак :)
33. Немного Брайтонбичска. Мужчина бежит по пляжу. Ну улице в тот момент было весьма холодно.
34. На дощатой набережной.
35. Продавал старые книги на Брайтон-бич-авеню.
36. На Брайтоне даже бездомные свои собственные.
37. По моим наблюдениям в Нью-Йорке есть только два района, где в холодную погоду вы всегда можете встретить дам одетых в меха. Это Верхний Ист-Сайд - район, где живут богатейшие американцы, и Брайтон-Бич. Что интересно, на Брайтоне дам в мехах всегда больше.
38. Старик кормит голубей в парке на острове Рузвельта.
39. В Маленькой Италии Бронкса. Снимал через лобовое стекло, поэтому кадр немного смазался.
40. Там же. Внутри итальянского рынка на Артур-авеню.
41. Очень колоритные персонажи попадаются в том районе. Как из фильмов про мафию.
42. Еще один.
43. Хипстерша из Бушвика.
44. Таксист загружает в машину пассажира-колясочника. Гарлем.
45. На краю жизни. Одинокий старик сидящий на берегу пруда на Гринвудском кладбище в Бруклине.
46. В одном из чайнатаунов Куинса.
47. В костюме снеговичка и с большого бодуна. У собора Иоанна Богослова. Манхэттен.
48. Житель Нью-Йорка следующий, судя по всему, одному простому, но очень действенному правилу: если хочешь поработать — ляг поспи и все пройдет! Лонг-Айленд-сити, Куинс.
49. Модник с сумкой из Бедфорд-Стайвесант - черного и довольно криминального района Бруклина.
50. В том же районе, на той же улице, но несколькими днями позже.
51. На фото Ларри по прозвищу "Бёрдмэн", которого частенько можно встретить в Вашингтон-сквер-парке на Манхэттене. Он кормит голубей и очень дружелюбно общается с прохожими, предлагая всем желающим самим подержать в руках и покормить птиц, а так же помогает сделать симпатичные фото с голубями. Вот что Ларри рассказал о своей жизни, кода про него снимали небольшой сюжет для проекта NoYourCity: "Я отсидел 20 лет за то, что расправился с двумя парнями, которые 20 декабря 1986 года вломились в мой дом, убили жену и детей. Я поймал их, приковал наручниками во дворе и начал отрезать от них куски. От пяток до самой шеи... Потом обезглавил их ножом для стейков и вызвал полицию... Сейчас я больше не опасен... Птицы помогают мне оставаться нормальным...". Сюжет о Ларри.
52. Запоздавший Новый год. 18-го января сделал эту фотографию.
53. Для кого-то поход на Таймс-сквер это главное событие во время поездки в Нью-Йорк, а для кого-то ежедневная тяжелая рутина.
54. Как быстро определить туриста из американской глубинки? Когда для поездки в Нью-Йорк ты одел свою лучший охотничий камуфляж и очень патриотичную кепку :)
Спасибо за внимание. На сегодня все. Скоро будет очередная солянка.
Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите на samsebeskazal@gmail.com если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного.
Мой Facebook, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.
Мой канал на youtube, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.
Мой Flickr для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.
Мой Инстаграм, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.
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