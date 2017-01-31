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samsebeskazal
samsebeskazal

Жители города Нью-Йорка - 8

Накопившиеся за несколько месяцев фотографии людей снятые мной в разных районах Нью-Йорка. Сделаны на бегу во время работы, во время неторопливых прогулок, и даже на ходу из окна автомобиля. Поэтому все они очень разные по стилистике и качеству. Но это не главное. Главное, что на них живые люди делающие Нью-Йорк самым классным и интересным городом на земле. Как минимум, с точки зрения человека, который любит фотографировать :)

Пожилая дама дремлет на солнышке в Куинсе.
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2. Модная бабушка из Верхнего Вест-сайда.
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3. Отцы бизнес-класса.
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4. С утренним кофе и думами о грядущем величии Америки.
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5. Пожилой джентельмен с трубкой в Верхнем Вест-Сайде.
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6. Охранник Линкольн-центра спрашивает разрешение на съемку у китайских журналистов.
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7. Женщина смотрит на 59-ю улицу и Центральный парк из окна Jazz at Lincoln Center.
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8. Теплым осенним днем в Центральном парке.
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9. У Кафедрального собора Иоанна Богослова в Манхэттене.
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10. Просит подкинуть деньжат. На площади Коламбус-серкл, Манхэттен.
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11. Бог накажет Америку за гомосексуальные браки и аборты. Стоял в районе Таймс-сквер, держал табличку и периодически дул в большой рог.
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12. На прогулке с девушкой. Хобокен, Нью-Джерси.
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13. Дама с собачками. Манхэттен.
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14. Адвокаты идут на слушание в суд в Нижнем Манхэттене. Очень киношные типажи, как мне кажется :)
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15. Человек олицетворяющий фразу: как же меня все за.....
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16. Во всеньюйорский день открытых дверей в одном из баров на крыше отеля в нижнем Манхэттене.
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17. Там же, но этажом ниже.
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18. Девушка на перекрестке в Сохо.
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19. Шел по улице и увидел, что в окне кто-то кого-то фотографирует на телефон. Ну и я тоже сфотографировал.
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20. Интересная парочка.
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21. Спешу на встречу с newyorkrealty в Верхнем Ист-Сайде.
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22. Старик на остановке в бруклинском районе Гринпоинт.
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23. Свидание в Уильямсбурге.
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24. У банкомата в Гарлеме.
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25. Греется на солнышке на ступенях Итало-американского комитета по образованию, что находится на Парк-авеню.
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26. Двое из Уильямсбурга, не считая собаки. На террасе нового отеля The William Vale с видом на Мидтаун Манхэттена.
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27. Модель готовится к съемке. Дело происходит там же, но уровнем ниже.
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28. В субботний день в хипстерской части Уильямсбурга.
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29. Там же.
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30. Что у него в руках?
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31. Подружки на ступенях Уильямсбургского банка.
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32. С собачкой в сумке. Тому что происходит на фото есть вполне логичное объяснение. В правилах нью-йоркского сабвея сказано, что c собаками в метро нельзя, если только они не помещаются в сумку-переноску. Но при этом ничего не сказано ни про размеры сумок, ни про размеры самих собак :)
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33. Немного Брайтонбичска. Мужчина бежит по пляжу. Ну улице в тот момент было весьма холодно.
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34. На дощатой набережной.
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35. Продавал старые книги на Брайтон-бич-авеню.
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36. На Брайтоне даже бездомные свои собственные.
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37. По моим наблюдениям в Нью-Йорке есть только два района, где в холодную погоду вы всегда можете встретить дам одетых в меха. Это Верхний Ист-Сайд - район, где живут богатейшие американцы, и Брайтон-Бич. Что интересно, на Брайтоне дам в мехах всегда больше.
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38. Старик кормит голубей в парке на острове Рузвельта.
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39. В Маленькой Италии Бронкса. Снимал через лобовое стекло, поэтому кадр немного смазался.
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40. Там же. Внутри итальянского рынка на Артур-авеню.
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41. Очень колоритные персонажи попадаются в том районе. Как из фильмов про мафию.
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42. Еще один.
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43. Хипстерша из Бушвика.
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44. Таксист загружает в машину пассажира-колясочника. Гарлем.
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45. На краю жизни. Одинокий старик сидящий на берегу пруда на Гринвудском кладбище в Бруклине.
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46. В одном из чайнатаунов Куинса.
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47. В костюме снеговичка и с большого бодуна. У собора Иоанна Богослова. Манхэттен.
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48. Житель Нью-Йорка следующий, судя по всему, одному простому, но очень действенному правилу: если хочешь поработать — ляг поспи и все пройдет! Лонг-Айленд-сити, Куинс.
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49. Модник с сумкой из Бедфорд-Стайвесант - черного и довольно криминального района Бруклина.
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50. В том же районе, на той же улице, но несколькими днями позже.samsebeskazal-0325.jpg

51. На фото Ларри по прозвищу "Бёрдмэн", которого частенько можно встретить в Вашингтон-сквер-парке на Манхэттене. Он кормит голубей и очень дружелюбно общается с прохожими, предлагая всем желающим самим подержать в руках и покормить птиц, а так же помогает сделать симпатичные фото с голубями. Вот что Ларри рассказал о своей жизни, кода про него снимали небольшой сюжет для проекта NoYourCity: "Я отсидел 20 лет за то, что расправился с двумя парнями, которые 20 декабря 1986 года вломились в мой дом, убили жену и детей. Я поймал их, приковал наручниками во дворе и начал отрезать от них куски. От пяток до самой шеи... Потом обезглавил их ножом для стейков и вызвал полицию... Сейчас я больше не опасен... Птицы помогают мне оставаться нормальным...". Сюжет о Ларри.
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52. Запоздавший Новый год. 18-го января сделал эту фотографию.
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53. Для кого-то поход на Таймс-сквер это главное событие во время поездки в Нью-Йорк, а для кого-то ежедневная тяжелая рутина.
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54. Как быстро определить туриста из американской глубинки? Когда для поездки в Нью-Йорк ты одел свою лучший охотничий камуфляж и очень патриотичную кепку :)
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Спасибо за внимание. На сегодня все. Скоро будет очередная солянка.

Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите на samsebeskazal@gmail.com если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного.

Мой Facebook, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.
Мой канал на youtube, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.
Мой Flickr для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.
Мой Инстаграм, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.

Tags: nyc, жизнь города, жители

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