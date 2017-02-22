Старые автомобили на улицах Нью-Йорка - 28

Истинно мужская подборка благородных и надлежащим образом выдержанных американских автомобилей с улиц Нью-Йорка и не только. При прочтении поста вы ощутите тепло идущее от их капотов, запах кожи и винила с тонкими нотками бензина, машинного масла и ароматизатора елочка. Услышите скрип покрышек, легкий хруст ржавчины и тихое шипение потерянной волны идущее откуда-то из внутренностей старых магнитол. Подписал все машины, что смог идентифицировать, а с оставшимися, надеюсь, вы поможете.



1. Chevrolet Bel Air 1957 года принадлежащий одному из сотрудников следственного изолятора в Нижнем Манхэттене.



Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите на samsebeskazal@gmail.com если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного.

, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.

, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.

для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.

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