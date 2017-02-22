Старые автомобили на улицах Нью-Йорка - 28

Истинно мужская подборка благородных и надлежащим образом выдержанных американских автомобилей с улиц Нью-Йорка и не только. При прочтении поста вы ощутите тепло идущее от их капотов, запах кожи и винила с тонкими нотками бензина, машинного масла и ароматизатора елочка. Услышите скрип покрышек, легкий хруст ржавчины и тихое шипение потерянной волны идущее откуда-то из внутренностей старых магнитол. Подписал все машины, что смог идентифицировать, а с оставшимися, надеюсь, вы поможете.
1. Chevrolet Bel Air 1957 года принадлежащий одному из сотрудников следственного изолятора в Нижнем Манхэттене.
2. Зубастый старичок Pontiac Parisienne 1985 года в городке Фэйр-Лоун, Нью-Джерси.
3. Chrysler Fifth Avenue 1985 года. Продавался в глуши штата Нью-Йорк. Такая живописная картинка получилась, что хочется ее напечатать и на стенку.
4. Старый грузовичок ставший рекламной вывеской на одной из ферм в штате Нью-Йорк. Марку и модель не определил.
5. Porsche 356C 1964 года выпуска. Стояла на трейлере в Бруклине с номерами Пуэрто-Рико.
6. Хорошо иметь домик в американской деревне. Да такой, чтобы было где неподалеку старый Кадиллак поставить.
7. Катаясь округу Ланкастер в Пенсильвании заехал в одну из антикварных лавок у дороги. Их там огромное количество и многие туристы приезжают в те края, чтобы просто покопаться в старых вещах, да прикупить себе что-то в коллекцию или для украшения дома. Помимо разного барахла той или иной степени ценности, там продавались и автомобили. Например Форд-Т 1923 года выпуска, за который просили 16 000 долларов. Мне всегда казалось, что чем старее машина, тем дороже она должна стоить. Ну а Форд-Т выпущенный почти 100 лет назад так и вовсе большой раритет и ценность. Разбирая фотографии ради интереса погуглил цены на них и оказалось, что шестнадцать тысяч это довольно дорого для такой машины. Цены на вполне живые экземпляры начинаются от $10 000. А если найти что-то требующее серьезного восстановления, то можно найти и существенно дешевле.
8. У дороги в окружении пластиковых фигур стоял Dodge Royal Lancer 1955 года.
9. Отъехав чуть дальше повстречал такую красоту. Это американский автомобиль Cord 812 сошедший с конвейера в 1936 году. Машина выпускалась подразделением американской автомобилестроительной компании Auburn Automobile с 1936 по 1937 год (еще одним подразделением Auburn был Duesenberg). Это был первый американский автомобиль с передним приводом, независимой передней подвеской и кучей различных инновационных штук, типа убирающихся в крылья фар. Всего с конвейера сошло меньше 3000 автомобилей Cord 810/812 после чего производство было прекращено. Как-то был в роскошном автомобильном музее Auburn Cord Duesenberg в Индиане, но с тех пор даже фотки не разобрал :( Только видео необработанное на youtube выложил.
10. Lincoln Mark III 1970 года у автомастерской в Бруклине.
11. Промо-автомобиль Lincoln Zephyr V-12 four-door sedan 1936 года выпуска, рекламирующий бар Hi-Life в Верхнем Вест-Сайде.
12. Брошенный на Статен-Айленде International Scout II года этак 1972-го со снежным отвалом. Там еще целый гараж со стоянкой забитые брошенными ретро-машинами.
13. Volkswagen Thing 1973-74 годов на хайвее в Нью-Джерси.
14. Mercedes-Benz 300 SEL 1969 года выпуска с 6.3-литровом двигателем V8 мощностью 250 лошадиных сил. Фантастическая машина, которую автомобильные журналисты когда-то назвали "просто самый лучший седан в мире".
15. Тут, думаю, подпись не нужна :)
16. Mazda RX-7 первого поколения (1978-85) с проапгрейженым двигателем от Шевроле Корвет.
17. Oldsmobile Delta 88 Royale 1984 года в Бруклине.
18. Похоже на Porsche 944, но это не он. Что это?
19. Jeep Grand Wagoneer 1989 года. В хорошем состоянии такой Джип сегодня стоит больше 20 000 долларов. А если еще и с небольшим пробегом, то могут и больше тридцатки просить.
20. Британский MG Midget MkIII и английский бульдог в Бушвике.
21. Жизнь этого Oldsmobile Tornado c мордой от Cadillac Eldorado я запечатлел во всех ипостасях: когда он был совершенно целым и продавался за 2800 долларов, когда его бросили и он стоял разрисованным и с выбитыми стеклами, ну и вот.
22. Вечером в Уильямсбурге. Тут, думаю, идентификация машины тоже не нужна.
23. Checker Marathon работающий как такси при бруклинском отеле The Box.
24. Plymouth Belvedere 1969 с двигателем объемом 6,3 литра и мощностью 330 л.с. Стоял на одной из улочек островка Сити-Айленд в Бронксе.
25. Buick Regal 1987 года в Бронксе.
26. Грузовичок Ford V8 1955 года выпуска в Нью-Джерси.
27. Что-то выпущенное в середине семидесятых, но лень искать что. Напишите, если знаете.
28. Lincoln Continental 1979 года в Куинсе.
29. Что-то японское, но искать, опять же, лень. Вам слово.
30. Mercedes-Benz 230 SL (1963-1971) выкатили из гаража в Бушвике.
31. Cadillac Fleetwood Brougham и Lincoln Continental. Обе машины 1978 года выпуска. Судя по номерам где-то ездит еще один автомобиль.
32. Cadillac Fleetwood 75 1968 года. Стоит в Алфабет-Сити.
33. Что это за машина мы долго искали всем фейсбуком, но в конце концов нашли. Это Eagle SS kit car.
34. BMW 2800cs 1971 года. Стоит на парковке у праджектов в Алфабет-Сити.
35. А буквально за углом я встретил BMW 6 Series (E24).
36. BMW 2002 семдесят какого-то года выпуска из глубин Бронкса.
37. Тот самый случай, когда фоткаешь Ford Bronco Wagon 302 1969 года, а вид на него тебе неожиданно загораживает медленно едущий по улице Buick Rivera.
38. Oldsmobile Eighty-Eight Royale 1990 года у которого элегантно решен вопрос с выбитым задним стеклом.
39. Plymouth P7 1939 года рядом с мастерской в Бронксе.
40. С Saab 900 Turbo Convertible 1994 года все понятно, а вот кузов чего стоит на крыше трейлера?
41. Buick Riviera 1984 года и Buick Roadmaster 1993 года в Бронксе. Предполагаю, что хозяин у них один.
42. Buick Electra Estate Wagon 1988 года на окраине Бронкса.
43. Chevrolet Bel Air 1965 года в Вашингтон-Хайтс.
44. 16-местный микроавтобус Dodge Ram Van 1981 года в Гарлеме.
45. Пикап Chevrolet C-10 1962 года в Гринвич-Виллидже.
46. Cadillac Coupe Deville 1963 года, который обогнал меня на одном из хайвеев Лонг-Айленда.
47. Cadillac Fleetwood Series 75 1949 года стоящий в Нью-Джерси.
48. Pontiac Trans Am 1985 года в городке Патерсон, Нью-Джерси.
49. Toyota Tercel 1980 в Патерсоне, Нью-Джерси.
50. Peugeot 505 Turbo SW8 Estate 1991 года неподалеку от Колумбийского университета.
51. Pontiac Chieftain 1957
52. 1949 Packard Super 8 Deluxe
53. Buick LeSabre Sedan 1963 года на одной из улиц Гринвич-Виллиджа.
54. Mercedes-Benz 450SLC 1980 года в том же районе.
55. Полуночный ковбой на Mercury Comet 1963 года. Это одна из первых удачных, на мой взгляд, фоток снятая на мой новый китайский объектив Yongnuo 50mm f/1.8. Думал купить оригинальный кэноновский, но прочитал, что его китайский клон по характеристикам не сильно хуже, а по больше, чем в два раза дешевле, ну и реши поиграться. Могу с уверенностью сказать, что свои 50 долларов он точно стоит. 54-я и 53-я сняты, кстати, тоже на него.
Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите на samsebeskazal@gmail.com если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного.
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