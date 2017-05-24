Южный Бронкс

Бронкс для меня до сих пор самый неизведанный район города. И это при том, что все шесть с лишним лет жизни в Нью-Йорке я только тем и занимаюсь, что изучаю город и показываю его другим. Я много где был и много чего про него знаю, но все равно, карта именно этого района Нью-Йорка все еще покрыта для меня множеством белых пятен. Дело в том, что Бронкс огромный и очень урбанистический. Если Бруклин и Куинс то и дело разряжаются малоэтажной застройкой, то Бронкс почти до горизонта однороден. Тут многоквартирные дома, жилые комплексы с социальным жильем и промзоны, промзоны, промзоны. При этом самые большие парки Нью-Йорка тоже в Бронксе, но в южной части района это как-то не особенно чувствуется. Еще там совершенно непонятно куда идти и что смотреть. Все обязательные места, типа Маленькой Италии, кладбища Вудлон и тому подобного я уже давно изучил, а вот что смотреть, если сделать шаг вправо или влево. В этот раз я поехал в район зоопарка и просто пошел куда глаза глядят. В итоге прошел 23 километра и забрался в такие дебри, что без карты на телефоне никогда бы не выбрался. В общем, вот вам Бронкс, которого не видел даже я.
2. Фото сделанное по пути из окна машины. Черный дым на высоткой сообщает нам не о том, что выборы Папы Римского пока не завершены, а о том, что включился бойлер работающий на соляре. Во большинстве районов Нью-Йорка нет централизованной системы отопления и каждый дом решает эту задачу самостоятельно. На переднем плане метродепо Юнионпорт, где отстаиваются составы 2-й и 5-й линий нью-йоркского метро.
3. Жители этой части Бронкса, а это в основном это испаноговорящие доминиканцы и пуэрториканцы, очень любят чинить машины прямо на улицах.
4. Причиной тому конечно же невысокий уровень доходов в сочетании со странным для Нью-Йорка желанием иметь собственный авто.
5. Купить машину в Нью-Йорке можно весьма за весьма небольшие деньги, а вот на ее ремонте потом легко разориться. Оттого такие картинки на улицах.
6. Бронкс похож на Питер моего детства - красивые некогда дома от былого лоска которых не осталось почти никакого следа.
7. Навес для машины. Зимой от снега, летом от жары.
8. Тотальная зарешеченность первых этажей верный признак тихого и спокойного района :)
9. Выход из жилого комплекса больше похож на выход из тюрьмы.
10. Рынок жилья тут вообще особый. При этом Бронкс я бы назвал одним из самых интересных мест в городе с точки зрения покупки недвижимости. Здесь можно весьма недорого купить вполне приличную квартиру. Просто надо знать места и не бояться сложившихся стереотипов. У меня уже несколько знакомых переехало жить в Бронкс и я в будущем постараюсь отдельно остановиться на этом вопросе.
11. Еще местные почему-то очень любят старые люксовые американские вэны.
12. Дама идет домой из прачечной. Тележка обязательный атрибут для жизни в подобном районе. У меня тоже была такая. Даже посвятил ей отдельный пост.
13. Интересно, что большинство жителей не используют ни занавески, ни жалюзи. Вместо этого они закрывают окно цветастой простыней прижимая ее верхней частью окна.
14. Ночное окно. Еще один признак тишины и спокойствия на улицах района. Сейчас они не актуальны, а когда-то вечером торговля велась только так. Вы в окно деньги, а вам нужный товар. Как в обменнике.
15. Пекарня. Рядом Маленькая Италия Бронкса и подозреваю, что пекарня это бизнес итальянцев.
16. Местных жителей снимать, скажем так, не очень комфортно. А иногда и вовсе небезопасно. Поэтому приходилось делать это скрытно. Снимки в результате получались странные.
17. Вход в жилой дом. Предположу, что тут когда-то росло дерево и была красивая клумба. Но те славные времена давно прошли и сейчас к решетке пристегивают велики. Внутри окурки, пустые бутылки и прочий мусор.
18. В результат неутомимой борьбы с граффити стены нижних этажей покрыты толстым слоем масляной краски. Зато теперь все в едином цветовом стиле.
19. Если не закрашивать, то стены через какое-то время будут выглядеть вот так. Впрочем, если закрашивать, то все равно будут.
20. Очень популярны самодельные объявления призывающие убрать за собаками. Помогает мало. В этой части Бронкса надо всегда смотреть под ноги.
21. Живописная площадка на месте выгоревших и разрушенных зданий. В конце 80-х этот район местами напоминал Берлин 1945-го. Мы еще вернемся к этой истории.
22. Архитектурные формы. Уверен, что внутри кроется деревянная бочка с водой.
23. Решетки на первом этаже признак хорошего района. Решетки на втором этаже значат, что район еще лучше. Редко, но бывает, что решетками покрыт даже третий этаж.
24. Вход в жилой дом. HDFC значит, что дом является кооперативом для людей с низким достатком. Т.е. квартиры там продают, но купить их могут лишь люди с определенным невысоким доходом. К примеру, студия в только построенном жилом доме в этом же районе Бронкса продавалась за 89 800 долларов. Годовой доход покупателя должен был составлять сумму не меньше чем $27 278 и не больше чем $48 100. Что значит три в одном я так и не понял.
25. Уличные виды.
26. Широкий бульвар с довоенными зданиями и относительно современная застройка.
27. Окно детского сада. В таком районе выглядит гармонично.
28. Уличная автомойка. обычно таким бизнесом занимаются доминиканцы. Моют, кстати, отлично. Гораздо лучше, чем на обычной мойке. Стоит в районе 20 долларов.
29. Визуальная эстетика нью-йоркских ебеней.
30. Местные жители. Я их снимал в основном на телефон, так как это меньше привлекало внимания, так что можете посмотреть фотки с ними у меня в инстраграмме.
31. Местная мода.
32. Инсталляция перед католической церковью. Такое сегодня называют гипперреализмом.
33. Все линии метро здесь надземные. На фото станция метро. Название улицы намекало на то, что рядом должен был быть парк.
34. И он был. Первое, что я там встретил, это толпу молодежи на мотоциклах и квадроциклах без номеров. Рядом стояла полицейская тачка, но никаких действий копы не предпринимали. Молодежь обсудила насущные дела и рванула вниз по склону сдирая траву вместе дерном. Копы поехали в другую сторону.
35. Районы примыкающие к парку всегда считались в Нью-Йорке престижными. Этот не исключение. Даже старые дома где-то сохранились.
36. Следы былой роскоши.
37. За углом совершенно неожиданно открылся такой вид.
38. Улица вдоль парка.
39. Сам парк оказался вполне уютным местом. Только людей почти не было. Единственные встреченные мной люди оказались подростками играющими в баскетбол. В перерывах они пытались провоцировать на конфликт парковых копов. Те традиционно никак не реагировали. Потом в гуле нашел статью, которая рассказывала о том, что это чуть ли не самый опасный парк в городе, а среди жителей окрестных районов самый высокий процент людей находящихся в городских тюрьмах.
40. Еще в парке сидел мужик и читал книжку старательно шевеля губами.
41. Я покинул парк, прошел мимо еще одной патрульной машины с копами и двинул в сторону жилой застройки. Тут можно подумать, что я пришел в какой-то американский пригород. Аккуратные домики, подстриженные лужайки и все такое.
42. Но все несколько не так, как кажется. Дома когда-то стоявшие на этом месте были сожжены и разрушены в кризисные 70-е и 80-е. Пришлось все сносить и застраивать район заново. Где-то старые здания сохранились и соседствуют с новыми одноэтажными домиками.
43. Вот так выглядел этот район в 1980 году с неба. Кадр из фильма Wolfen.
44. А вот так с земли.
Вот еще мой пост с множеством фото разрушенного и заброшенного Бронкса сделанных в конце 80-х, начале 90-х.
45. Здание с необычным куполом оказалось городской школой построенной в 1931 году в стиле арт-деко. Одним из ее выпускников был Аль Пачино, который жил когда-то в этом районе со своей матерью.
46. Купол здания.
47. Грузовики компании, которая занимается хранением и перевозкой вещей.
48. Такси под эстакадой метро.
49. Это как же все должно было быть здесь когда-то плохо, чтобы закрывать задние церкви таким забором?
50. Одна из улиц и жилые комплексы с социальными квартирами на горизонте.
51. Автомобилист ухаживает за своей ласточкой. Где еще в Нью-Йорке такое увидишь.
52. Зашел внутрь одного из дворов и увидал там такую прекрасную картину. В центре когда-то была большая зеленая клумба, которую просто закатали в бетон. Уюта это, как вы понимаете, не добавило.
53. Местные пацанчики. Все как надо: три полоски, тапки с белыми носками и рука в нужном месте.
54. Можете ознакомится с тарифами на парковку в неблагополучном районе Нью-Йорка.
55. Заброшенное здание станции железной дороги NYNH&H (The New York, New Haven and Hartford Railroad). Построено в 1908 году. Архитектор Касс Гилберт.
56. Окрестности железной дороги выглядят тоже не очень.
57. Перехожу по мосту через реку Бронкс. В воде остатки пирсов, а вдалеке виднеются сооружения бывшего бетонного завода сегодня ставшие частью одноименного парка. Берега завалены мусором и старыми автомобильными покрышками.
58. Фудтрак с мексиканской едой на другом берегу.
59. Эстакада ветки метро, которой через год исполнится 100 лет. По ней ходят поезда шестой линии.
60. Рядом неожиданно обнаружился островок приличного граффити.
61. Девушка ждет машину из автомойки. Одета она очень нетипично для Нью-Йорка и сдается мне, что она колумбийка.
62. Именно у них культ попы и специальная одежда для ее увеличения. На стене реклама магазина белья.
63. Еще граффити.
64. Любимое занятие жителей доминиканских районов - игра в домино на улице. Желательно под громкую музыку. Один для этой цели специально приволок колонку побольше.
65. Еще граффити. Бронкс - родина хип-хопа.
66. Та же стена.
67. Выход из метро.
68. Решетки, решетки, решетки.
69. Заглянул во дворик.
70. Расстояние между домами. Питерские дворы-колодцы отдыхают.
71. Они тут, кстати, тоже есть.
72. Возможно, угнанная и брошенная на улице БМВ. Даже странно, что ее еще не всю разобрали.
73. Если вам показалось, что там все плохо, то спешу разрушить ваши представления. Хорошее тоже есть. Вот, например, новый парк со спортивными площадками.
74. Жилой комплекс социального жилья. Праджект - по-нашему.
75. Еще квартал с граффити.
76. И тут тоже брошенная машина.
77. Под мостом стояли дома на колесах в которых кто-то живет. И живет, судя по всему, уже давно.
78. Суровая архитектура нью-йоркского социального жилья.
79. Тут, судя по окнам, двухэтажные квартиры.
80. Даже ангел спрятался за решетку.
81. Уличный мемориал погибшему. Может перестрелка, а может просто под машину попал.
82. Бронкс - район контрастов.
83. Зеленый дворик :)
Спасибо за внимание. Это все :)
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