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samsebeskazal

Южный Бронкс

Что делает обычный человек, когда у него выдается свободное время в Нью-Йорке? Наслаждается уютом и свежестью Центрального парка, ищет свое отражение в витринах на Пятой авеню, на минуту забегает на Таймс-сквер, совершает променад по Хайлайн-парку, гуляет по извилистым улочкам Гринвич-Виллидж и т.п. Куда еду я? Правильно, в Бронкс.

Бронкс для меня до сих пор самый неизведанный район города. И это при том, что все шесть с лишним лет жизни в Нью-Йорке я только тем и занимаюсь, что изучаю город и показываю его другим. Я много где был и много чего про него знаю, но все равно, карта именно этого района Нью-Йорка все еще покрыта для меня множеством белых пятен. Дело в том, что Бронкс огромный и очень урбанистический. Если Бруклин и Куинс то и дело разряжаются малоэтажной застройкой, то Бронкс почти до горизонта однороден. Тут многоквартирные дома, жилые комплексы с социальным жильем и промзоны, промзоны, промзоны. При этом самые большие парки Нью-Йорка тоже в Бронксе, но в южной части района это как-то не особенно чувствуется. Еще там совершенно непонятно куда идти и что смотреть. Все обязательные места, типа Маленькой Италии, кладбища Вудлон и тому подобного я уже давно изучил, а вот что смотреть, если сделать шаг вправо или влево. В этот раз я поехал в район зоопарка и просто пошел куда глаза глядят. В итоге прошел 23 километра и забрался в такие дебри, что без карты на телефоне никогда бы не выбрался. В общем, вот вам Бронкс, которого не видел даже я.

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2. Фото сделанное по пути из окна машины. Черный дым на высоткой сообщает нам не о том, что выборы Папы Римского пока не завершены, а о том, что включился бойлер работающий на соляре. Во большинстве районов Нью-Йорка нет централизованной системы отопления и каждый дом решает эту задачу самостоятельно. На переднем плане метродепо Юнионпорт, где отстаиваются составы 2-й и 5-й линий нью-йоркского метро.
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3. Жители этой части Бронкса, а это в основном это испаноговорящие доминиканцы и пуэрториканцы, очень любят чинить машины прямо на улицах.
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4. Причиной тому конечно же невысокий уровень доходов в сочетании со странным для Нью-Йорка желанием иметь собственный авто.
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5. Купить машину в Нью-Йорке можно весьма за весьма небольшие деньги, а вот на ее ремонте потом легко разориться. Оттого такие картинки на улицах.samsebeskazal-8923.jpg

6. Бронкс похож на Питер моего детства - красивые некогда дома от былого лоска которых не осталось почти никакого следа.samsebeskazal-8928.jpg

7. Навес для машины. Зимой от снега, летом от жары.samsebeskazal-8936.jpg

8. Тотальная зарешеченность первых этажей верный признак тихого и спокойного района :)samsebeskazal-8937.jpg

9. Выход из жилого комплекса больше похож на выход из тюрьмы.samsebeskazal-8939.jpg

10. Рынок жилья тут вообще особый. При этом Бронкс я бы назвал одним из самых интересных мест в городе с точки зрения покупки недвижимости. Здесь можно весьма недорого купить вполне приличную квартиру. Просто надо знать места и не бояться сложившихся стереотипов. У меня уже несколько знакомых переехало жить в Бронкс и я в будущем постараюсь отдельно остановиться на этом вопросе.samsebeskazal-8949.jpg

11. Еще местные почему-то очень любят старые люксовые американские вэны.samsebeskazal-8943.jpg

12. Дама идет домой из прачечной. Тележка обязательный атрибут для жизни в подобном районе. У меня тоже была такая. Даже посвятил ей отдельный пост.samsebeskazal-8952.jpg

13. Интересно, что большинство жителей не используют ни занавески, ни жалюзи. Вместо этого они закрывают окно цветастой простыней прижимая ее верхней частью окна.samsebeskazal-8954.jpg

14. Ночное окно. Еще один признак тишины и спокойствия на улицах района. Сейчас они не актуальны, а когда-то вечером торговля велась только так. Вы в окно деньги, а вам нужный товар. Как в обменнике.samsebeskazal-8955.jpg

15. Пекарня. Рядом Маленькая Италия Бронкса и подозреваю, что пекарня это бизнес итальянцев.
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16. Местных жителей снимать, скажем так, не очень комфортно. А иногда и вовсе небезопасно. Поэтому приходилось делать это скрытно. Снимки в результате получались странные.samsebeskazal-8968.jpg

17. Вход в жилой дом. Предположу, что тут когда-то росло дерево и была красивая клумба. Но те славные времена давно прошли и сейчас к решетке пристегивают велики. Внутри окурки, пустые бутылки и прочий мусор.samsebeskazal-8976.jpg

18. В результат неутомимой борьбы с граффити стены нижних этажей покрыты толстым слоем масляной краски. Зато теперь все в едином цветовом стиле.samsebeskazal-8978.jpg

19. Если не закрашивать, то стены через какое-то время будут выглядеть вот так. Впрочем, если закрашивать, то все равно будут.samsebeskazal-8985.jpg

20. Очень популярны самодельные объявления призывающие убрать за собаками. Помогает мало. В этой части Бронкса надо всегда смотреть под ноги.samsebeskazal-8989.jpg

21. Живописная площадка на месте выгоревших и разрушенных зданий. В конце 80-х этот район местами напоминал Берлин 1945-го. Мы еще вернемся к этой истории.samsebeskazal-8991.jpg

22. Архитектурные формы. Уверен, что внутри кроется деревянная бочка с водой.samsebeskazal-8992.jpg

23. Решетки на первом этаже признак хорошего района. Решетки на втором этаже значат, что район еще лучше. Редко, но бывает, что решетками покрыт даже третий этаж.samsebeskazal-8995.jpg

24. Вход в жилой дом. HDFC значит, что дом является кооперативом для людей с низким достатком. Т.е. квартиры там продают, но купить их могут лишь люди с определенным невысоким доходом. К примеру, студия в только построенном жилом доме в этом же районе Бронкса продавалась за 89 800 долларов. Годовой доход покупателя должен был составлять сумму не меньше чем $27 278 и не больше чем $48 100. Что значит три в одном я так и не понял.samsebeskazal-9002.jpg

25. Уличные виды.samsebeskazal-9003.jpg

26. Широкий бульвар с довоенными зданиями и относительно современная застройка.samsebeskazal-9005.jpg

27. Окно детского сада. В таком районе выглядит гармонично.samsebeskazal-9007.jpg

28. Уличная автомойка. обычно таким бизнесом занимаются доминиканцы. Моют, кстати, отлично. Гораздо лучше, чем на обычной мойке. Стоит в районе 20 долларов.
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29. Визуальная эстетика нью-йоркских ебеней.samsebeskazal-9013.jpg

30. Местные жители. Я их снимал в основном на телефон, так как это меньше привлекало внимания, так что можете посмотреть фотки с ними у меня в инстраграмме.samsebeskazal-9015.jpg

31. Местная мода.samsebeskazal-9016.jpg

32. Инсталляция перед католической церковью. Такое сегодня называют гипперреализмом.
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33. Все линии метро здесь надземные. На фото станция метро. Название улицы намекало на то, что рядом должен был быть парк.samsebeskazal-9019.jpg

34. И он был. Первое, что я там встретил, это толпу молодежи на мотоциклах и квадроциклах без номеров. Рядом стояла полицейская тачка, но никаких действий копы не предпринимали. Молодежь обсудила насущные дела и рванула вниз по склону сдирая траву вместе дерном. Копы поехали в другую сторону.samsebeskazal-9021.jpg

35. Районы примыкающие к парку всегда считались в Нью-Йорке престижными. Этот не исключение. Даже старые дома где-то сохранились.samsebeskazal-9030.jpg

36. Следы былой роскоши.samsebeskazal-9032.jpg

37. За углом совершенно неожиданно открылся такой вид.samsebeskazal-9037.jpg

38. Улица вдоль парка.samsebeskazal-9038.jpg

39. Сам парк оказался вполне уютным местом. Только людей почти не было. Единственные встреченные мной люди оказались подростками играющими в баскетбол. В перерывах они пытались провоцировать на конфликт парковых копов. Те традиционно никак не реагировали. Потом в гуле нашел статью, которая рассказывала о том, что это чуть ли не самый опасный парк в городе, а среди жителей окрестных районов самый высокий процент людей находящихся в городских тюрьмах. samsebeskazal-9046.jpg

40. Еще в парке сидел мужик и читал книжку старательно шевеля губами.samsebeskazal-9048.jpg

41. Я покинул парк, прошел мимо еще одной патрульной машины с копами и двинул в сторону жилой застройки. Тут можно подумать, что я пришел в какой-то американский пригород. Аккуратные домики, подстриженные лужайки и все такое.
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42. Но все несколько не так, как кажется. Дома когда-то стоявшие на этом месте были сожжены и разрушены в кризисные 70-е и 80-е. Пришлось все сносить и застраивать район заново. Где-то старые здания сохранились и соседствуют с новыми одноэтажными домиками.samsebeskazal-9058.jpg

43. Вот так выглядел этот район в 1980 году с неба. Кадр из фильма Wolfen.



44. А вот так с земли.



Вот еще мой пост с множеством фото разрушенного и заброшенного Бронкса сделанных в конце 80-х, начале 90-х.

45. Здание с необычным куполом оказалось городской школой построенной в 1931 году в стиле арт-деко. Одним из ее выпускников был Аль Пачино, который жил когда-то в этом районе со своей матерью.samsebeskazal-9060.jpg

46. Купол здания.samsebeskazal-9061.jpg

47. Грузовики компании, которая занимается хранением и перевозкой вещей.samsebeskazal-9076.jpg

48. Такси под эстакадой метро.samsebeskazal-9086.jpg

49. Это как же все должно было быть здесь когда-то плохо, чтобы закрывать задние церкви таким забором?samsebeskazal-9099.jpg

50. Одна из улиц и жилые комплексы с социальными квартирами на горизонте.samsebeskazal-9103.jpg

51. Автомобилист ухаживает за своей ласточкой. Где еще в Нью-Йорке такое увидишь.samsebeskazal-9107.jpg

52. Зашел внутрь одного из дворов и увидал там такую прекрасную картину. В центре когда-то была большая зеленая клумба, которую просто закатали в бетон. Уюта это, как вы понимаете, не добавило.samsebeskazal-9120.jpg

53. Местные пацанчики. Все как надо: три полоски, тапки с белыми носками и рука в нужном месте.samsebeskazal-9125.jpg

54. Можете ознакомится с тарифами на парковку в неблагополучном районе Нью-Йорка.samsebeskazal-9129.jpg

55. Заброшенное здание станции железной дороги NYNH&H (The New York, New Haven and Hartford Railroad). Построено в 1908 году. Архитектор Касс Гилберт.samsebeskazal-9136.jpg

56. Окрестности железной дороги выглядят тоже не очень.samsebeskazal-9148.jpg

57. Перехожу по мосту через реку Бронкс. В воде остатки пирсов, а вдалеке виднеются сооружения бывшего бетонного завода сегодня ставшие частью одноименного парка. Берега завалены мусором и старыми автомобильными покрышками. samsebeskazal-9151.jpg

58. Фудтрак с мексиканской едой на другом берегу.samsebeskazal-9156.jpg

59. Эстакада ветки метро, которой через год исполнится 100 лет. По ней ходят поезда шестой линии.samsebeskazal-9160.jpg

60. Рядом неожиданно обнаружился островок приличного граффити.samsebeskazal-9159.jpg

61. Девушка ждет машину из автомойки. Одета она очень нетипично для Нью-Йорка и сдается мне, что она колумбийка.samsebeskazal-9178.jpg

62. Именно у них культ попы и специальная одежда для ее увеличения. На стене реклама магазина белья.samsebeskazal-9188.jpg

63. Еще граффити.samsebeskazal-9207.jpg

64. Любимое занятие жителей доминиканских районов - игра в домино на улице. Желательно под громкую музыку. Один для этой цели специально приволок колонку побольше.samsebeskazal-9210.jpg

65. Еще граффити. Бронкс - родина хип-хопа.samsebeskazal-9212.jpg

66. Та же стена.samsebeskazal-9213.jpg

67. Выход из метро.samsebeskazal-9221.jpg

68. Решетки, решетки, решетки.samsebeskazal-9229.jpg

69. Заглянул во дворик.samsebeskazal-9232.jpg

70. Расстояние между домами. Питерские дворы-колодцы отдыхают.samsebeskazal-9236.jpg

71. Они тут, кстати, тоже есть.samsebeskazal-9241.jpg

72. Возможно, угнанная и брошенная на улице БМВ. Даже странно, что ее еще не всю разобрали.samsebeskazal-9255.jpg

73. Если вам показалось, что там все плохо, то спешу разрушить ваши представления. Хорошее тоже есть. Вот, например, новый парк со спортивными площадками.samsebeskazal-9265.jpg

74. Жилой комплекс социального жилья. Праджект - по-нашему.samsebeskazal-9266.jpg

75. Еще квартал с граффити.samsebeskazal-9269.jpg

76. И тут тоже брошенная машина.samsebeskazal-9271.jpg

77. Под мостом стояли дома на колесах в которых кто-то живет. И живет, судя по всему, уже давно.samsebeskazal-9280.jpg

78. Суровая архитектура нью-йоркского социального жилья.samsebeskazal-9303.jpg

79. Тут, судя по окнам, двухэтажные квартиры.samsebeskazal-9304.jpg

80. Даже ангел спрятался за решетку.samsebeskazal-9310.jpg

81. Уличный мемориал погибшему. Может перестрелка, а может просто под машину попал.samsebeskazal-9313.jpg

82. Бронкс - район контрастов. samsebeskazal-9316.jpg

83. Зеленый дворик :)samsebeskazal-9298.jpg

Спасибо за внимание. Это все :)

Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного. У меня свои собственные уникальные маршруты, которых нет ни в одном путеводителе. Я показываю тот город, что находится за пределами туристических троп и таким, каким его видят сами нью-йоркцы. Вы узнаете как устроен устроен Нью-Йорк, чем живет и дышит. Я расскажу о его истории, покажу современность и поведаю о его будущем. Обещаю, что после экскурсии со мной вы будете знать о Нью-Йорке больше, чем многие его жители. Тем, кто едет в Нью-Йорк впервые и хочет увидеть достопримечательности из путеводителя, я порекомендую хорошего гида, который расскажет вам об этом замечательном городе так, чтобы он остался в вашем сердце навсегда. По всем вопросам пишите на samsebeskazal@gmail.com

Мой Facebook, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.
Мой канал на youtube, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.
Мой Flickr для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.
Мой Инстаграм, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.

Tags: nyc, архитектура, дома, жизнь города, жители, прогулки

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