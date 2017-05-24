Южный Бронкс

Минутка саморекламы. Это тоже важно :) Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного. У меня свои собственные уникальные маршруты, которых нет ни в одном путеводителе. Я показываю тот город, что находится за пределами туристических троп и таким, каким его видят сами нью-йоркцы. Вы узнаете как устроен устроен Нью-Йорк, чем живет и дышит. Я расскажу о его истории, покажу современность и поведаю о его будущем. Обещаю, что после экскурсии со мной вы будете знать о Нью-Йорке больше, чем многие его жители. Тем, кто едет в Нью-Йорк впервые и хочет увидеть достопримечательности из путеводителя, я порекомендую хорошего гида, который расскажет вам об этом замечательном городе так, чтобы он остался в вашем сердце навсегда. По всем вопросам пишите на samsebeskazal@gmail.com

, куда я пишу каждый день: фотографии Нью-Йорка, посты о его истории, ссылки на интересные события.

, куда я выкладываю видео. Часть из них попадает в блог, а часть доступна к просмотру только там.

для любителей смотреть картинки без подписей. Почти все фото для моего журнала лежат там.

, куда выкладываю то, что не попадает ни в одну категорию выше. К счастью, вы не найдете там ни моей еды, ни селфи. Один только Нью-Йорк.