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samsebeskazal
samsebeskazal

Нью-Йоркская солянка LXXIX

Решил напрячься изо всех сил и наконец доделать солянку, которую не мог доделать уже вторую неделю. Все вроде просто, но времени катастрофически не хватает. А тут случился такой повод, что надо хоть как-то да отметиться. Ведь не каждый год тебе исполняется четыре с ноликом. Странное, надо сказать, число. Немного, я бы даже сказал, магическое. Никогда не придавал значения смене лет, а тут почти физически ощутил тяжесть перехода из одного десятка в другой. В последнюю неделю было как-то особенно трудно и казалось, будто бы я собственноручно перелистываю свою жизнь страницу за страницей. Только я очень маленький, а листы огромные и очень неохотно переворачиваются. Сейчас часы пробили полночь и вроде отпустило. Теперь вот сижу и думаю над тем, как человеку, который всю жизнь обходил факт своего дня рождения стороной об этом написать. Что сказать по этому поводу и нужно ли это вообще. В итоге решил, что лучше, наверное, ничего не писать, а просто взять и выложить фотки. Что и делаю.

1. Так как надо иногда и открыточные виды постить, то начну с них. Нижний Манхэттен со стороны Бруклин-Хайтс.
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2. Вечернее фото из района Дамбо в Бруклине.
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3. Свет отражается от низких облаков висящих над мидтауном Манхэттена. Самое яркое пятно по центру это Таймс-сквер. Снял из бруклинского Гринпоинта.
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4. А это с променада в Бруклин-Хайтс.
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5. Как-то вечером из Нью-Джерси. Фотка ни о чем, но свет был хороший.
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6. Еду как-то по хайвею из Бруклина в Манхэттен и понимаю, что сейчас случится самый лучший закат за последние месяцы. Вот прямо все к этому располагает и уже началось свечение. А хайвей, зараза, длинный. И съезд есть только у туннеля в самом конце. На небе же в этот момент разворачивается фантастическое светопреставление, все окрашивается в какие-то безумные фиолетово-розовые оттенки и счет начинает идти на минуты. В общем, лечу, потом толкаюсь в пробке, потом как могу доезжаю до Рэд-Хука, выруливаю, наконец, в сторону воды, а там толпы копов и проезд закрыт. На одном перекрестке, на втором. Я к портовому терминалу, и там стоят с мигалками. Что их привлекло не знаю, но видел подобную активность в том районе впервые в жизни. Объезжаю все посты, подлетаю в конец улицы, где вообще никогда никого не было и есть точка с отличными видами на небоскребы нижнего Манхэттена, и там патрульная машина со включенными мигалками. Свет меж тем уходит и я понимаю, что еще немного и останусь без закатных фоток. Выскакиваю из машины, бегу к забору, на ходу потрясывая фоткиком и спрашивая разрешение, а копы в ответ милицейским таким голосом - нельзя. Нельзя тут стоять. Мои "да я только на минутку", "да я только закат сфоткать" не произвели на них никакого впечатления. Пришлось садиться в машину и лететь к пирсу с видом на Статую Свободы. Пока доехал солнце уже ушло и на небе осталось только это. Но даже оно было невообразимо прекрасно. Жалко фото всей красоты не передает.
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7. А это традиционное ежегодное фото "Статуя Свободы и заходящее солнце".
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8. Мост с ошибкой в названии и закат в Бруклине. Итальянского мореплавателя, в честь которого, собственно, и назвали сооружение, звали Giovanni da Verrazzano (два Z), а мост получил название Verrazano–Narrows Bridge (одно Z). С такой досадной ошибкой в имени мост существует уже 53 года и исправлять ее никто не торопится, так как большинство людей о ней даже не подозревают, да и обойдется эта поправка в довольно кругленькую сумму. Надо дорожные указатели исправлять и прочее.
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9. Как-то вижу боковым зрением, что на меня смотрит водитель из машины стоящей напротив, потом поворачиваю голову и... То, что дело было на кладбище, лишь добавило легкого безумия к ситуации :)
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10. Солу Гудману на заметку. Юридический офис на колесах в Гарлеме. Был припаркован на 125-й улице. Решетки на окнах то ли не дают клиентам сбежать не заплатив, то ли сразу готовят их к незавидному будущему :) Еще, возможно, что адвокат там же и живет и таким образом пытается защитить свое скромное жилище и важные документы хранящиеся в нем. В общем, если что, то Better Call Dearie :)
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11. Гоп-стоп лоерок, отбей мой срок. На Брайтоне сфоткал.
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12. А этот таксист по Манхэттену ездит, но район проживания, видимо, то же.
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13. Вид за забором.
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14. Однажды у вечернего Манхэттена был такой вид, что ему бы больше подошло название Электроугли.
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15. Узнаете этот дом в Нью-Джерси?
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16. Нью-Йорк, как конвейер удовольствий.
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17. На пути из Бруклина встретил.
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18. Опасно. Не входить.
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19. Вечером под Манхэттенским мостом.
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20. Марсианские хроники Брайтон-бич.
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21. На катке в даунтауне.
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22. Вид на мидтаун Манхэттена с берега Нью-Джерси.
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23. Это тоже из Нью-Джерси.
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24. Лимузин, как объект стрит-арта.
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25. Городской мемориал. Здесь явно кто-то погиб недавно.
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26. Если номер не читается- это не беда. Дорисуем недостающее.
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27. Так он и ехал по Бродвею. Я, правда, так и не понял - его там забыли или это специально.
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28. В китайском магазине встретил нечто под названием "красная креветка". Выглядит, как креветка красного цвета и с клешнями.
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29. Последователи культа Манхэттенхендж в огромном количестве собрались как-то вечером вдоль всей 42-й улицы и даже умудрились забить собой эстакаду у вокзала Гранд-централ, чем почти полностью парализовали движение машин. И все это ради того, чтобы сфотографировать заходящее посреди улицы солнце. Я же воспользовался возникшим бардаком, добрался до орла на втором ярусе вокзала и сделал фотки, сделать которые в обычный день ну никак нельзя, так как ходить там запрещено. Солнце, кстати, так и не появилось.
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30. На фото Меркурий с сотоварищами и верхушка Крайслер-билдинг.
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31. Гарлемский тюнинг.
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32. В рубрику "Пенсионеры Верхнего Ист-Сайда".
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33. Машина из Бушвика.
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34. В Железном треугольнике неожиданно встретил машину с таким номером.
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35. Сопротивляйтесь. Саурон падет. В окне дома в Бронксе. Интересно, о чем это он?
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36. Неожиданная для Нью-Йорка табличка.
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37. Первая встреченная мной машина на европейских номерах. Приехал из Франции.
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38. На самом деле первой была эта, но при ближайшем рассмотрении номера оказались липовыми. Мой пост с фейсбука: Вчера впервые за годы жизни в Америке увидел машину с европейскими номерами. Это был какой-то непростой Мерседес судя по виду и, что любопытно, полность тонированный самой темной пленкой, включая лобовое стекло. В Нью-Йорке это запрещено. Стоял на парковке перед Уолмартом в городке Харриман, штат Нью-Йорк. Но сдается мне, что с его номерами что-то не то. Они судя по дизайну немецкие, а страна Франция. Так же не может быть? Кто-нибудь разбирается в этом вопросе?
UPD. В комментах разобрались в том, что по многим признакам номера полный левак. Интересно, что у него с документами на машину? https://www.facebook.com/samsebeskazal/posts/827445157410506
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39. Оригинальный номер.
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40. Редкий случай, когда увидишь российский флаг в Нью-Йорке.
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41. Когда начинает казаться, что тебя в Нью-Йорке уже ничем не удивить, ты встречаешь такое. В черном бруклинском Бэд-Стай было дело.
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42. Трафик на Ист-Ривер.
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43. Новые дома в бруклинском Уильямсбурге.
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44. Как Трамп стал президентом, так эта штука постоянно летает над головой. Кто знает, что это?
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45. Снимают рекламу Кадиллака. Мне крепление камеры очень понравилось.
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46. Тем вечером в парке Хантерс-поинт в Куинсе было многолюдно. Половина посетителей курила траву, половина целовалась. И лишь я пришел туда, чтобы сделать фото Манхэттена в ночной туманной пелене.
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47. Это задние ООН в тумане.
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48. В Нью-Йорке очень много полицейских, которые работают в гражданской одежде. Называется это plain clothes или undercover. По-русски, типа, в гражданской одежде или по прикрытием. Такая распространенная тактика борьбы с преступностью, когда полицию не видно, но она всегда рядом. И достаточно совершить один неверный шаг, чтобы обычный дядечка в шортах внезапно оказался копом с жетоном и пушкой. Не знаю, какую ошибку в своей жизни совершил господин с рюкзаком, но результат на фото.
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49. А знаете, что роднит нас и черных ребят из проблемных районов Нью-Йорка, и отличает от белых американцев? Мы всегда на стрёме. Можно взять большой телевик, спрятаться в тени здания, снимать с максимальной предосторожностью и все равно тебя заметят. Будто у них датчик какой внутри, который сообщает о потенциальной опасности. На Брайтоне, кстати, часто такая же история. Прохожие все время тебя замечают, как бы ты не шифровался. Это, видимо, какое-то навык, который есть только у людей выросших в суровых условиях бытия. Как у многих из нас, например. Я, вот, из Питера, из культурной, так сказать, столицы, но в моем детстве простая прогулка в соседний двор могла легко стоить пары зубов. Отсюда и выработанное годами внимание к деталям, и чувство тревоги при виде незнакомца. Обычный белый житель Нью-Йорка расслаблен и мало что замечает вокруг. Можно фотик ему в лицо сунуть, а он даже не заметит. С черными ребятами такой номер не проходит. От того снимать их еще интереснее.
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50. Когда все билеты на круиз проданы и ни одного белого человека.
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51. Пейзаж из Бруклина.
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52. Очередной номер.
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53. Фуршет на кладбище - звучит несколько странно, если только это не Гринвудское кладбище в Бруклине. Там и исторические реконструкции, и фуршеты, и выставки, и ночные экскурсии и даже концерты. Очень живое кладбище, в общем.
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54. Уходящая натура. Теперь такое редко где на Манхэттене увидишь.
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55. Странный, все таки, это жанр - тюнинг Тойоты Камри.
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56. Художник рисует граффити в Куинсе.
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57. Элегантная защита при контактной парковке.
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58. Очередной местный забавный шизик. Я, увидев машину, подумал, что на ней ездит как минимум Карслон.
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59. Оказалось, что это мужик разгоняющий потоки. Ну он так это видит. Приехал в парк и крутил там нечто на веревке. Причем крутил ответственно - пару часов без остановки.
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60. Из далека показалось, что это Андреевский флаг, но это не он. Что же это?
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61. Вот такой еще сюжет у меня появился на тему самолета и небоскребов. На фото самолет и башня Всемирного торгового центра - не самое комфортное сочетание объектов для Нью-Йорка. Снял из парка Eagle Rock Reservation в Нью-Джерси. Там есть смотровая площадка с которой отлично виден весь Манхэттен и его небоскребы. samsebeskazal--3.jpg

62. Мерседес из Уильямсбурга.
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63. Так вот зачем нужны все эти Тахо, Юконы и прочие Эскалейды.
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64. Поехал как-то в лес погулять и встретил машин на миллиондолларов.
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65. Внезапно в Уильямсбурге. Рисунок, судя по всему, уже давно сделан (даже сигаретку пририсовать успели). Гугл подсказывает, что автор Дэмиен Митчелл - damienmitchell.com.
samsebeskazal-1564.jpg

66. Подъехал как-то к берегу в Лонг-Айленд-сити, а там пожарные балуются :) Хотя, возможно, что у них был какой-то важный повод, но я его не знаю. А еще на фото есть новый клевый жилой комплекс состоящий из двух башен, который совсем недавно закончили строить. Называется он The American Copper Buildings. Фасад отделан медными листами, а переход между башнями находится на высоте 90 метров. Там будет находиться бассейн и зона отдыха для жильцов. Медь на фасадах скоро покроется патиной и здание поменяет свой цвет.
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67. Что можно найти в нью-йоркском мусоре. Кто-то из жителей фешенебельного Бруклин-Хайтс вынес на обочину старый витраж с фацетированным стеклом, а я не смог пройти мимо и забрал его домой. Треснуло одно стеклышко и рама требует реставрации, а в остальном прекраснейшая вещь сделанная вручную и с большой любовью. Возраст определить не могу, но судя по всему штука старая.
Иногда мне кажется, что в Нью-Йорке можно жить и зарабатывать занимаясь лишь поиском мусора. И я сейчас не про бутылки и банки, а про такие вещи, старую мебель, предметы интерьера, книги и прочее, что запросто можно подобрать на улице в хорошем районе. И даже рыться нигде не придется. Все это, обычно, очень аккуратно кладут сверху на мешки. В моей коллекции найденного антикварная тумбочка и столик, зеркало начала прошлого века, крутой скутер, куча книг и несколько картин авторство которых неизвестно, но есть подозрение, что с одной из них все не просто. Еще кучу ништяков я не взял просто потому, что не было возможности утащить с собой в тот момент. Историю про редкую книгу с автографом Дали, которую в мусорном контейнере нашел Бадиков, даже повторять не буду.samsebeskazal-1005.jpg

68. Впервые встретил броневик нью-йоркской полиции.
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69. Когда ты ехал по улице, а там пожар и все перекрыто.
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70. Ковёр задавал стиль всей комнате (с) Большой Лебовски.
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71. Скрепы вырваны, культурная идентичность потеряна, самобытность трещит по швам - в американской сети Whole Foods найден березовый сок. И это после того, как у них появилась гречка. Волнуюсь теперь за судьбу Докторской колбасы и Бородинского хлеба.
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72. Кто-то выкинул кучу бабин с музыкой.Наверное только в нью-йорке можно встретить такой мусор на улицах.
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73. Очередной раз удивился увидев этого дедушку, который вместо того, чтобы смотреть телевизор, ругать мэра или просто ничего не делать, надел рабочие перчатки, взял метлу и пошел убирать обочину огромного хайвея в Бруклине. Мусор он заботливо складывал в мешки, а пыль и засохшую грязь сметал в небольшие кучи. Выглядело это как самый настоящий вызов человека огромному мегаполису - бесконечные покрытые грязью и мусором обочины, высокие стены в ржавых разводах и маленькая фигурка старого человека на их фоне. Но человек был бодр, сосредоточен и явно знал, чего хочет добиться. Всегда поражаюсь людям которые безо всякой организации, без поводов, общественных компаний и указок сверху, просто берут и делают свой город лучше. И это в Нью-Йорке - где мусора на улицах так много, что можно было бы забить и ничего не делать - чище от усилий отдельно взятого человека все равно не станет. Но нет, находятся те, кто подметают, убирают и даже выкинутую кем-то бумажку поднимут и до урны донесут. Их таких на удивление немало.
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74. Урбанистически виды Бронкса со старейшего моста Нью-Йорка.
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75. А это в сторону Манхэттена.
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76. Парковая скамейка солнечной батареей и USB разъемом для подзарядки телефона.
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77. Любовь это... На фото мальчик и девочка.
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78. Магазин Эппл, когда он только закрылся на ремонт.
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79. Мужик изображает из себя нищего безумца бродящего круглый года босиком по Нью-Йорку, но суда по табличке с аккуратной надписью на спине он прекрасно понимает, что делает.
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80. Золотые рубли в витрине одной из ювелирных лавок Даймонд-дистрикта на Манхэттене.
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81. Как вы думаете, сколько человек живет в этом старом школьном автобусе припаркованном под автомобильной эстакадой в Гарлеме? Правильный ответ: пять. Плюс они еще сдают двухместную койку на Airbnb. Вот вам видео, если не верите :) - https://youtu.be/Wv5GtM3Icw4
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82. Вечерний Уильямсбург.
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83. Парковочная будка для собак.
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84. В Бруклине на светофоре нагнал такое. Больше всего меня удивили не колеса и даже не парашют сзади, а торчащая непонятно откуда рука.
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85. Стоимость проезда через мост Джорджа Вашингтона для грузовиков. Цена за ось.
samsebeskazal-7869.jpg

86. Хорошо встал. Как я понимаю, это машина телевизионщиков с местного испаноязычного канала Telemundo 47. Из передачи про погоду. Они перед снегопадом снимали какой-то сюжет в Куинсе, а я просто ехал мимо.
samsebeskazal-6838.jpg

87. Вот как оказываются снимают в кино сцену, когда кто-то едет за рулем автомобиля по городу. Машина при помощи жесткой сцепки прицеплена к грузовику, в кузове которого на специальном манипуляторе установлена камера. Там же находится режиссер с монитором, оператор и команда, которая обслуживает манипулятор. Грузовик едет по улицам, тянет за собой машину с актером, а в кадре это выглядит так, будто он сам ее ведет. samsebeskazal-6828.jpg

88. Актер сидел за рулем с завязанными глазами, что, видимо, было частью сюжета. Судя по расклеенным на столбах листовкам, снимали новый сериал "Deception" про фокусника работающего на ФБР. Съемки проходили на Манхэттене в районе Колумбийского университета.
samsebeskazal-6827.jpg

89. У ультра-ортодоксов, оказывается, тоже популярны заказные номера. Что бы это значило, интересно?
samsebeskazal-6681.jpg

90. Не знаю, что это, но выглядит прикольно.
samsebeskazal-6046.jpg

В качестве послесловия воспользуюсь шансом и напрошусь на подарок. У меня умер основной рабочий объектив и снимать приходится на то, что шло в комплекте. То есть на дешевый китовый 18-55мм. А без грусти на результат этих съемок у меня смотреть почему-то уже не получается. В общем, отложил немного денег, друзья еще обещали подкинуть по поводу, но если вдруг вам захочется тоже поддержать мое скромное творчество долларом другим, то вы знаете, куда слать. А если не знаете, то шлите на paypal: samsebeskazal@gmail.com или yandex: 410011491398878. Сумма не имеет совершенно никакого значения. Ведь с миру по нитке - голому рубашка. Все собранные средства будут потрачены на апгрейд фототехники. Со своей стороны могу предложить файл любой своей фотографии в максимальном разрешении, да пообещать что и дальше буду наблюдать, снимать и выкладывать. Всем спасибо за поздравления и вообще.

P.S. Если вы хотите получить мою фотографию, то пожалуйста укажите в комментариях к переводу какую именно и куда слать, чтобы я смог потом разобраться.

Tags: nyc, жизнь города, солянка
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