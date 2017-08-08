Нью-Йоркская солянка LXXIX

1. Так как надо иногда и открыточные виды постить, то начну с них. Нижний Манхэттен со стороны Бруклин-Хайтс.
2. Вечернее фото из района Дамбо в Бруклине.
3. Свет отражается от низких облаков висящих над мидтауном Манхэттена. Самое яркое пятно по центру это Таймс-сквер. Снял из бруклинского Гринпоинта.
4. А это с променада в Бруклин-Хайтс.
5. Как-то вечером из Нью-Джерси. Фотка ни о чем, но свет был хороший.
6. Еду как-то по хайвею из Бруклина в Манхэттен и понимаю, что сейчас случится самый лучший закат за последние месяцы. Вот прямо все к этому располагает и уже началось свечение. А хайвей, зараза, длинный. И съезд есть только у туннеля в самом конце. На небе же в этот момент разворачивается фантастическое светопреставление, все окрашивается в какие-то безумные фиолетово-розовые оттенки и счет начинает идти на минуты. В общем, лечу, потом толкаюсь в пробке, потом как могу доезжаю до Рэд-Хука, выруливаю, наконец, в сторону воды, а там толпы копов и проезд закрыт. На одном перекрестке, на втором. Я к портовому терминалу, и там стоят с мигалками. Что их привлекло не знаю, но видел подобную активность в том районе впервые в жизни. Объезжаю все посты, подлетаю в конец улицы, где вообще никогда никого не было и есть точка с отличными видами на небоскребы нижнего Манхэттена, и там патрульная машина со включенными мигалками. Свет меж тем уходит и я понимаю, что еще немного и останусь без закатных фоток. Выскакиваю из машины, бегу к забору, на ходу потрясывая фоткиком и спрашивая разрешение, а копы в ответ милицейским таким голосом - нельзя. Нельзя тут стоять. Мои "да я только на минутку", "да я только закат сфоткать" не произвели на них никакого впечатления. Пришлось садиться в машину и лететь к пирсу с видом на Статую Свободы. Пока доехал солнце уже ушло и на небе осталось только это. Но даже оно было невообразимо прекрасно. Жалко фото всей красоты не передает.
7. А это традиционное ежегодное фото "Статуя Свободы и заходящее солнце".
8. Мост с ошибкой в названии и закат в Бруклине. Итальянского мореплавателя, в честь которого, собственно, и назвали сооружение, звали Giovanni da Verrazzano (два Z), а мост получил название Verrazano–Narrows Bridge (одно Z). С такой досадной ошибкой в имени мост существует уже 53 года и исправлять ее никто не торопится, так как большинство людей о ней даже не подозревают, да и обойдется эта поправка в довольно кругленькую сумму. Надо дорожные указатели исправлять и прочее.
9. Как-то вижу боковым зрением, что на меня смотрит водитель из машины стоящей напротив, потом поворачиваю голову и... То, что дело было на кладбище, лишь добавило легкого безумия к ситуации :)
10. Солу Гудману на заметку. Юридический офис на колесах в Гарлеме. Был припаркован на 125-й улице. Решетки на окнах то ли не дают клиентам сбежать не заплатив, то ли сразу готовят их к незавидному будущему :) Еще, возможно, что адвокат там же и живет и таким образом пытается защитить свое скромное жилище и важные документы хранящиеся в нем. В общем, если что, то Better Call Dearie :)
11. Гоп-стоп лоерок, отбей мой срок. На Брайтоне сфоткал.
12. А этот таксист по Манхэттену ездит, но район проживания, видимо, то же.
13. Вид за забором.
14. Однажды у вечернего Манхэттена был такой вид, что ему бы больше подошло название Электроугли.
15. Узнаете этот дом в Нью-Джерси?
16. Нью-Йорк, как конвейер удовольствий.
17. На пути из Бруклина встретил.
18. Опасно. Не входить.
19. Вечером под Манхэттенским мостом.
20. Марсианские хроники Брайтон-бич.
21. На катке в даунтауне.
22. Вид на мидтаун Манхэттена с берега Нью-Джерси.
23. Это тоже из Нью-Джерси.
24. Лимузин, как объект стрит-арта.
25. Городской мемориал. Здесь явно кто-то погиб недавно.
26. Если номер не читается- это не беда. Дорисуем недостающее.
27. Так он и ехал по Бродвею. Я, правда, так и не понял - его там забыли или это специально.
28. В китайском магазине встретил нечто под названием "красная креветка". Выглядит, как креветка красного цвета и с клешнями.
29. Последователи культа Манхэттенхендж в огромном количестве собрались как-то вечером вдоль всей 42-й улицы и даже умудрились забить собой эстакаду у вокзала Гранд-централ, чем почти полностью парализовали движение машин. И все это ради того, чтобы сфотографировать заходящее посреди улицы солнце. Я же воспользовался возникшим бардаком, добрался до орла на втором ярусе вокзала и сделал фотки, сделать которые в обычный день ну никак нельзя, так как ходить там запрещено. Солнце, кстати, так и не появилось.
30. На фото Меркурий с сотоварищами и верхушка Крайслер-билдинг.
31. Гарлемский тюнинг.
32. В рубрику "Пенсионеры Верхнего Ист-Сайда".
33. Машина из Бушвика.
34. В Железном треугольнике неожиданно встретил машину с таким номером.
35. Сопротивляйтесь. Саурон падет. В окне дома в Бронксе. Интересно, о чем это он?
36. Неожиданная для Нью-Йорка табличка.
37. Первая встреченная мной машина на европейских номерах. Приехал из Франции.
38. На самом деле первой была эта, но при ближайшем рассмотрении номера оказались липовыми. Мой пост с фейсбука: Вчера впервые за годы жизни в Америке увидел машину с европейскими номерами. Это был какой-то непростой Мерседес судя по виду и, что любопытно, полность тонированный самой темной пленкой, включая лобовое стекло. В Нью-Йорке это запрещено. Стоял на парковке перед Уолмартом в городке Харриман, штат Нью-Йорк. Но сдается мне, что с его номерами что-то не то. Они судя по дизайну немецкие, а страна Франция. Так же не может быть? Кто-нибудь разбирается в этом вопросе?
UPD. В комментах разобрались в том, что по многим признакам номера полный левак. Интересно, что у него с документами на машину? https://www.facebook.com/samsebeskazal/p
39. Оригинальный номер.
40. Редкий случай, когда увидишь российский флаг в Нью-Йорке.
41. Когда начинает казаться, что тебя в Нью-Йорке уже ничем не удивить, ты встречаешь такое. В черном бруклинском Бэд-Стай было дело.
42. Трафик на Ист-Ривер.
43. Новые дома в бруклинском Уильямсбурге.
44. Как Трамп стал президентом, так эта штука постоянно летает над головой. Кто знает, что это?
45. Снимают рекламу Кадиллака. Мне крепление камеры очень понравилось.
46. Тем вечером в парке Хантерс-поинт в Куинсе было многолюдно. Половина посетителей курила траву, половина целовалась. И лишь я пришел туда, чтобы сделать фото Манхэттена в ночной туманной пелене.
47. Это задние ООН в тумане.
48. В Нью-Йорке очень много полицейских, которые работают в гражданской одежде. Называется это plain clothes или undercover. По-русски, типа, в гражданской одежде или по прикрытием. Такая распространенная тактика борьбы с преступностью, когда полицию не видно, но она всегда рядом. И достаточно совершить один неверный шаг, чтобы обычный дядечка в шортах внезапно оказался копом с жетоном и пушкой. Не знаю, какую ошибку в своей жизни совершил господин с рюкзаком, но результат на фото.
49. А знаете, что роднит нас и черных ребят из проблемных районов Нью-Йорка, и отличает от белых американцев? Мы всегда на стрёме. Можно взять большой телевик, спрятаться в тени здания, снимать с максимальной предосторожностью и все равно тебя заметят. Будто у них датчик какой внутри, который сообщает о потенциальной опасности. На Брайтоне, кстати, часто такая же история. Прохожие все время тебя замечают, как бы ты не шифровался. Это, видимо, какое-то навык, который есть только у людей выросших в суровых условиях бытия. Как у многих из нас, например. Я, вот, из Питера, из культурной, так сказать, столицы, но в моем детстве простая прогулка в соседний двор могла легко стоить пары зубов. Отсюда и выработанное годами внимание к деталям, и чувство тревоги при виде незнакомца. Обычный белый житель Нью-Йорка расслаблен и мало что замечает вокруг. Можно фотик ему в лицо сунуть, а он даже не заметит. С черными ребятами такой номер не проходит. От того снимать их еще интереснее.
50. Когда все билеты на круиз проданы и ни одного белого человека.
51. Пейзаж из Бруклина.
52. Очередной номер.
53. Фуршет на кладбище - звучит несколько странно, если только это не Гринвудское кладбище в Бруклине. Там и исторические реконструкции, и фуршеты, и выставки, и ночные экскурсии и даже концерты. Очень живое кладбище, в общем.
54. Уходящая натура. Теперь такое редко где на Манхэттене увидишь.
55. Странный, все таки, это жанр - тюнинг Тойоты Камри.
56. Художник рисует граффити в Куинсе.
57. Элегантная защита при контактной парковке.
58. Очередной местный забавный шизик. Я, увидев машину, подумал, что на ней ездит как минимум Карслон.
59. Оказалось, что это мужик разгоняющий потоки. Ну он так это видит. Приехал в парк и крутил там нечто на веревке. Причем крутил ответственно - пару часов без остановки.
60. Из далека показалось, что это Андреевский флаг, но это не он. Что же это?
61. Вот такой еще сюжет у меня появился на тему самолета и небоскребов. На фото самолет и башня Всемирного торгового центра - не самое комфортное сочетание объектов для Нью-Йорка. Снял из парка Eagle Rock Reservation в Нью-Джерси. Там есть смотровая площадка с которой отлично виден весь Манхэттен и его небоскребы.
62. Мерседес из Уильямсбурга.
63. Так вот зачем нужны все эти Тахо, Юконы и прочие Эскалейды.
64. Поехал как-то в лес погулять и встретил машин на миллиондолларов.
65. Внезапно в Уильямсбурге. Рисунок, судя по всему, уже давно сделан (даже сигаретку пририсовать успели). Гугл подсказывает, что автор Дэмиен Митчелл - damienmitchell.com.
66. Подъехал как-то к берегу в Лонг-Айленд-сити, а там пожарные балуются :) Хотя, возможно, что у них был какой-то важный повод, но я его не знаю. А еще на фото есть новый клевый жилой комплекс состоящий из двух башен, который совсем недавно закончили строить. Называется он The American Copper Buildings. Фасад отделан медными листами, а переход между башнями находится на высоте 90 метров. Там будет находиться бассейн и зона отдыха для жильцов. Медь на фасадах скоро покроется патиной и здание поменяет свой цвет.
67. Что можно найти в нью-йоркском мусоре. Кто-то из жителей фешенебельного Бруклин-Хайтс вынес на обочину старый витраж с фацетированным стеклом, а я не смог пройти мимо и забрал его домой. Треснуло одно стеклышко и рама требует реставрации, а в остальном прекраснейшая вещь сделанная вручную и с большой любовью. Возраст определить не могу, но судя по всему штука старая.
Иногда мне кажется, что в Нью-Йорке можно жить и зарабатывать занимаясь лишь поиском мусора. И я сейчас не про бутылки и банки, а про такие вещи, старую мебель, предметы интерьера, книги и прочее, что запросто можно подобрать на улице в хорошем районе. И даже рыться нигде не придется. Все это, обычно, очень аккуратно кладут сверху на мешки. В моей коллекции найденного антикварная тумбочка и столик, зеркало начала прошлого века, крутой скутер, куча книг и несколько картин авторство которых неизвестно, но есть подозрение, что с одной из них все не просто. Еще кучу ништяков я не взял просто потому, что не было возможности утащить с собой в тот момент. Историю про редкую книгу с автографом Дали, которую в мусорном контейнере нашел Бадиков, даже повторять не буду.
68. Впервые встретил броневик нью-йоркской полиции.
69. Когда ты ехал по улице, а там пожар и все перекрыто.
70. Ковёр задавал стиль всей комнате (с) Большой Лебовски.
71. Скрепы вырваны, культурная идентичность потеряна, самобытность трещит по швам - в американской сети Whole Foods найден березовый сок. И это после того, как у них появилась гречка. Волнуюсь теперь за судьбу Докторской колбасы и Бородинского хлеба.
72. Кто-то выкинул кучу бабин с музыкой.Наверное только в нью-йорке можно встретить такой мусор на улицах.
73. Очередной раз удивился увидев этого дедушку, который вместо того, чтобы смотреть телевизор, ругать мэра или просто ничего не делать, надел рабочие перчатки, взял метлу и пошел убирать обочину огромного хайвея в Бруклине. Мусор он заботливо складывал в мешки, а пыль и засохшую грязь сметал в небольшие кучи. Выглядело это как самый настоящий вызов человека огромному мегаполису - бесконечные покрытые грязью и мусором обочины, высокие стены в ржавых разводах и маленькая фигурка старого человека на их фоне. Но человек был бодр, сосредоточен и явно знал, чего хочет добиться. Всегда поражаюсь людям которые безо всякой организации, без поводов, общественных компаний и указок сверху, просто берут и делают свой город лучше. И это в Нью-Йорке - где мусора на улицах так много, что можно было бы забить и ничего не делать - чище от усилий отдельно взятого человека все равно не станет. Но нет, находятся те, кто подметают, убирают и даже выкинутую кем-то бумажку поднимут и до урны донесут. Их таких на удивление немало.
74. Урбанистически виды Бронкса со старейшего моста Нью-Йорка.
75. А это в сторону Манхэттена.
76. Парковая скамейка солнечной батареей и USB разъемом для подзарядки телефона.
77. Любовь это... На фото мальчик и девочка.
78. Магазин Эппл, когда он только закрылся на ремонт.
79. Мужик изображает из себя нищего безумца бродящего круглый года босиком по Нью-Йорку, но суда по табличке с аккуратной надписью на спине он прекрасно понимает, что делает.
80. Золотые рубли в витрине одной из ювелирных лавок Даймонд-дистрикта на Манхэттене.
81. Как вы думаете, сколько человек живет в этом старом школьном автобусе припаркованном под автомобильной эстакадой в Гарлеме? Правильный ответ: пять. Плюс они еще сдают двухместную койку на Airbnb. Вот вам видео, если не верите :) - https://youtu.be/Wv5GtM3Icw4
82. Вечерний Уильямсбург.
83. Парковочная будка для собак.
84. В Бруклине на светофоре нагнал такое. Больше всего меня удивили не колеса и даже не парашют сзади, а торчащая непонятно откуда рука.
85. Стоимость проезда через мост Джорджа Вашингтона для грузовиков. Цена за ось.
86. Хорошо встал. Как я понимаю, это машина телевизионщиков с местного испаноязычного канала Telemundo 47. Из передачи про погоду. Они перед снегопадом снимали какой-то сюжет в Куинсе, а я просто ехал мимо.
87. Вот как оказываются снимают в кино сцену, когда кто-то едет за рулем автомобиля по городу. Машина при помощи жесткой сцепки прицеплена к грузовику, в кузове которого на специальном манипуляторе установлена камера. Там же находится режиссер с монитором, оператор и команда, которая обслуживает манипулятор. Грузовик едет по улицам, тянет за собой машину с актером, а в кадре это выглядит так, будто он сам ее ведет.
88. Актер сидел за рулем с завязанными глазами, что, видимо, было частью сюжета. Судя по расклеенным на столбах листовкам, снимали новый сериал "Deception" про фокусника работающего на ФБР. Съемки проходили на Манхэттене в районе Колумбийского университета.
89. У ультра-ортодоксов, оказывается, тоже популярны заказные номера. Что бы это значило, интересно?
90. Не знаю, что это, но выглядит прикольно.
В качестве послесловия воспользуюсь шансом и напрошусь на подарок. У меня умер основной рабочий объектив и снимать приходится на то, что шло в комплекте. То есть на дешевый китовый 18-55мм. А без грусти на результат этих съемок у меня смотреть почему-то уже не получается. В общем, отложил немного денег, друзья еще обещали подкинуть по поводу, но если вдруг вам захочется тоже поддержать мое скромное творчество долларом другим, то вы знаете, куда слать. А если не знаете, то шлите на paypal: samsebeskazal@gmail.com или yandex: 410011491398878. Сумма не имеет совершенно никакого значения. Ведь с миру по нитке - голому рубашка. Все собранные средства будут потрачены на апгрейд фототехники. Со своей стороны могу предложить файл любой своей фотографии в максимальном разрешении, да пообещать что и дальше буду наблюдать, снимать и выкладывать. Всем спасибо за поздравления и вообще.
P.S. Если вы хотите получить мою фотографию, то пожалуйста укажите в комментариях к переводу какую именно и куда слать, чтобы я смог потом разобраться.
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