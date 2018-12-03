В Филадельфии не всегда солнечно, но всегда очень интересно. Всего полтора часа езды от Манхэттена и попадаешь совсем в другой мир. И город большой, и небоскребы присутствуют, и всяких интересных мест масса. Но при этом все как-то очень уютно, по-домашнему и без привычных нью-йоркских толп.
Одним из моих любимейших мест является большой рынок "Ридинг-терминал-маркет", который находится в самом центре в двух шагах от Сити-холла. Казалось бы, вот в Нью-Йорке есть все, а такого классного рынка нет. Помимо того, что там куча лавок со свежими продуктами, так еще десятки кафешек, где можно купить разной вкусной еды. От классических филадельфийских филичизстеков до пекинской утки, мягких прецелей и кухни амишей. А еще люди очень прикольные и совсем не такие, как в Нью-Йорке. Какие-то более расслабленные и мене суетливые, что ли. Был в этот раз набегом, но очень хочется вернуться туда и никуда не торопясь поснимать.
1. Коп думает чтобы такое прикупить на ужин.
2. У многих кафешек сделаны такие вот стулья и можно перекусить сидя за стойкой и наблюдая за тем, что происходит вокруг.
3. У лавки мясника.
4. Смотрит не американский футбол на телефоне.
5. На рынке почти совсем нет туристов. Большинство это местные зашедшие за продуктами или перекусить.
6. Повара отдыхают.
7. Даже черные ребята в Филадельфии совсем другие. Какой-то иной у них взгляд.
8. В одинаковых куртках.
9. Лучший сэндвич в Америке по версии какого-то канала о путешествиях. Я с таким выводом не согласен. Сэндвич не плох, но я бы его в лучшие точно не записал.
10. Можно за столиками посидеть. Набрать плюшек с чаем и потрындеть с другом.
11. Есть чуваки, которые приходят просто посидеть и поглазеть вокруг.
12. Центральные ряды.
13. В овощной лавке.
14. Обычные посетители.
15. Спецом никаких фриков не снимал. Да и нет их там.
16. На входе.
17. Продавец из рыбной лавки.
18. Есть о чем подумать при выборе еды.
19. Девушка, наверное, работает официанткой и считала заработанные чаевые после смены.
20. У лавки где готовят отличные филичизстейки.
21. Посетители.
22. Вы хотели обычных американцев. Вот они :)
23. Эти не очень обычные :)
24. Очень вежливый пожилой джентльмен.
25. Бенжи Франклин в хипстерской лавке.
Источник: В Филадельфии не всегда солнечно, но всегда очень интересно
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